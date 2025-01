Merab Dvalishvili derrota primo de Khabib e mantém cinturão dos galos no UFC 311

A luta

Depois de alguns segundos de estudo, Umar quebrou o gelo e desferiu o primeiro golpe da luta, com um chute na linha de cintura. Na sequência, o russo voltou a atacar, dessa vez com uma sequência de jab e direto. Em resposta, Merab tentou aplicar uma queda, mas acabou se embolando na tentativa. Na curta distância, os competidores trocaram cruzados, mas sem efetividade. Mais rápido, o primo de Khabib tentou levar a luta para o solo, mas viu o campeão defender bem a investida. Nos segundos finais da parcial, o russo balançou o georgiano com um direto limpo no rosto.

Um pouco mais comedidos na volta para o segundo assalto, os atletas trocaram diretos na longa distância. Uma vez na curta, o campeão e o desafiante trocaram golpes francos, em alta velocidade. No tempo certo, Merab atacou as pernas de Umar, mas viu o russo reverter a investida e cair em suas costas. Na sequência, Dvalishvili se desvencilhou e ficou de pé novamente. Na pressão, o georgiano tentou grampear o primo de Khabib contra a grade, mas sem sucesso.

Sem abrir mão de seu estilo, Dvalishvili tentou buscar a queda no início do terceiro round, mas Umar conseguiu se manter de pé. Na trocação, o russo se mostrou sempre um passo à frente. Em resposta, o campeão enfim conseguiu derrubar Nurmagomedov, que rapidamente se reergueu. Na reta final, foi a vez do primo de Khabib cinturar e colocar Merab para baixo.

Dvalishvili começou a quarta parcial marchando para frente, ao melhor estilo carrapato, mergulhando nas pernas de Umar repetidas vezes, com algumas quedas bem-sucedidas. Sentindo o bom momento, o campeão cresceu também na trocação, balançando o russo com alguns cruzados. Visivelmente mais cansado, o primo de Khabib passou a andar para trás. No minuto final, Merab conseguiu colocar a luta para baixo e, pela primeira vez, controlar Nurmagomedov no solo até o soar do gongo.

Tentando surpreender, Merab lançou um soco rodado no início do quinto e último assalto. Com um gás infinito, o campeão continuou se lançando nas pernas do desafiante, que batalhava para se manter de pé. Quando o russo buscou a queda, Dvalishvili negou com um 'sprawl' no tempo certo. Com um wrestling em cadeia, o georgiano manteve o ritmo alto para desgastar ainda mais o primo de Khabib. Confiante, Merab balançou Umar com um cruzado e, para fechar com chave de ouro, derrubou o rival nos segundos finais do confronto.