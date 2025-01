Dana White afasta Tsarukyan da corrida pelo título e abre caminho para Do Bronx

Tsarukyan concorda com Dana

Logo após a declaração do cartola repercutir, Arman surpreendeu ao utilizar suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui) para concordar com o ponto de vista do patrão. Em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter), o wrestler da Armênia destacou que, assim que se curar 100% da lesão nas costas, está disposto a enfrentar quem o UFC quiser antes de ser agraciado com um eventual novo 'title shot'.

I agree with @danawhite. Once my back heals, I'll be ready to prove I'm the true #1 contender by taking on anyone they put in front of me! https://t.co/LAI2khcxCX

- Arman Tsarukyan UFC (@ArmanUfc) January 19, 2025