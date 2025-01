Saiba como assistir o UFC 311, card liderado por Makhachev vs Moicano

Esquadrão Brasileiro

O Brasil estará representado em peso no evento deste sábado. Além de Renato Moicano, o 'Esquadrão Brasileiro' contará com quatro atletas que entrarão em ação no UFC 311. No card principal, Jailton Malhadinho medirá forças com Serghei Spivac. Já na parcela preliminar do show, Raoni Barcelos, Diego Ferreira e Karol Rosa terão pela frente Payton Talbott, Grant Dawson e Ailín Pérez, respectivamente.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 20h, neste sábado. As seis primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.