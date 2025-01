Em seu aniversário, Diego Ferreira sofre derrota para rival americano no UFC 311

No dia em que completou 40 anos de idade, Diego Ferreira voltou a competir no octógono mais famoso do mundo. Porém, apesar da data especial, o desfecho do confronto diante de Grant Dawson, no UFC 311, em Los Angeles (EUA), não foi como o brasileiro gostaria. Controlado pelo jogo de wrestling do rival americano, o peso-leve (70 kg) amazonense saiu derrotado na decisão unânime dos juízes.

A diferença de idade falou mais alto no confronto, e Dawson, dez anos mais jovem, ditou o ritmo da luta. Com um wrestling de alto nível, o americano controlou as ações e se manteve por cima na maior parte do combate. O melhor momento do brasileiro foi no terceiro assalto, quando conseguiu se manter de pé e, com um boxe afiado, conseguiu balançar o oponente, mas não o suficiente para liquidar a fatura.

A luta

Dawson iniciou a luta com um soco rodado, mas que passou no vazio. Em seguida, o americano desferiu um chute rodado alto, que explodiu na guarda de Diego. Mais acuado, o brasileiro foi aos poucos se soltando no combate, principalmente com sequências de jab e direto. Atento a isso, Grant conseguiu grampear e levar a luta para o chão. No "berimbolo", Ferreira ameaçou se reerguer, mas foi novamente colocado para baixo. Nos segundos finais, Diego acertou uma pedalada em cheio após o amplo domínio de Dawson.