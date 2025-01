Dana White detona companhia aérea por retirar Khabib do voo: "M*** de empresa"

No último sábado (11), Khabib Nurmagomedov se envolveu em uma polêmica fora do MMA. O ex-campeão do UFC foi retirado de um voo de Las Vegas (EUA) para São Francisco por um funcionário da 'Frontier Airlines' e tal episódio viralizou nas redes sociais. Ciente do ocorrido, Dana White deu seu parecer e saiu em defesa do integrante do Hall da Fama da organização, que também é seu amigo.

Aparentemente, o imbróglio teve início por conta da presença de Khabib em uma poltrona localizada em uma das saídas de emergências da aeronave e de sua capacidade de se comunicar em inglês para, em caso de necessidade, auxiliar os demais passageiros do voo. Ao ser informada de que a língua não seria um problema pelo veterano, a funcionária da companhia aérea o convidou a mudar de assento.

Após 'The Eagle' resistir, a funcionária o avisou que um supervisor seria chamado para escoltá-lo para fora da aeronave. Na sequência, Khabib se levantou de sua poltrona e deixou o voo. Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Pardon My Take', o presidente do UFC detonou a 'Frontier Airlines' pela forma com que tratou o russo. De acordo com Dana, a empresa deveria ter deixado Nurmagomedov, um profissional tão importante e preparado, seguir em paz no voo e agradecer por ele procurar seus serviços, não retirá-lo por questão de segurança.