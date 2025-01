Argentina vs Brasil! Ailín Pérez provoca Karol Rosa antes do UFC 311: "Vai apanhar"

Em franca ascensão no ranking peso-galo (61 kg) feminino do Ultimate, a argentina Ailín Pérez terá a chance de subir mais alguns degraus rumo ao topo da divisão neste sábado (18), ao encarar a brasileira Karol Rosa, no card do UFC 311, na Califórnia (EUA). E mesmo diante da rival, em tese, mais gabaritada de sua carreira, a lutadora natural de Buenos Aires (ARG) esbanja confiança.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, a atleta argentina analisou o jogo da rival brasileira e, apesar de reconhecer seus pontos fortes, minimizou o risco de tê-la como oponente no UFC 311. Bem ao seu estilo, Ailín Pérez fez questão de provocar Karol Rosa e cravou sua vitória sobre a capixaba neste sábado.

"Eu acho que Karol é uma lutadora experiente. Temos a mesma idade, 30 anos as duas, temos o mesmo tamanho... Acho que ela é muito forte, muito técnica na sua disciplina, que é a trocação, tem um jiu-jitsu bom, tem boas quedas também... Só vejo isso dela. Não vejo nada que me impressione. Bate forte, chuta forte, vimos isso em todas as lutas dela. Nada que possa me vencer. Não vejo na Karol uma arma forte que indique: 'Oh, Ailín Pérez vai perder'", afirmou a argentina.