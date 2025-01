Bruno Lopes pede vaga em card no Brasil após estreia com vitória no UFC: "Meu sonho"

No último sábado (11), Bruno Lopes estreou no UFC com o pé direito. Em seu primeiro desafio dentro do octógono mais famoso do mundo, o brasileiro derrotou Magomed Gadzhiyasulov via decisão unânime no card 'Vegas 101', promovido no Apex. E, logo após sua primeira vitória na liga presidida por Dana White, 'Brunão', como é conhecido, já definiu uma nova meta para 2025: competir em um evento da organização sediado no Brasil.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Bruno destacou que pretende competir mais duas vezes nesta temporada e explicou que lutar em seu país em um show do UFC é um sonho pessoal. Até o momento, o Ultimate não oficializou nenhum card no Brasil em 2025. Há, porém, rumores que apontam que a alta cúpula da companhia programa um evento para maio, a ser sediado em Brasília (DF). Caso se concretize, o meio-pesado (93 kg) pretende participar como uma das atrações.

"Espero fazer mais duas lutas esse ano. E, se Deus quiser, uma (delas) no Brasil com uma torcida cheia gritando meu nome. Estou zerado, sem lesão nenhuma. Quero lutar daqui a uns três, quatro meses. Não sei a data do UFC que vai ter no Brasil, e se vai ter mesmo. Mas queria muito lutar no Brasil. Fazer uma entrada com a música lá, e a torcida gritando. Nossa, é um sonho isso. E eu vou buscar esse objetivo. Fazer mais duas lutas esse ano, e uma delas no UFC Brasil", projetou Brunão.