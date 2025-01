Mark Zuckerberg explica escolha de Dana White para diretoria da META: "Empresário incrível"

Mark Zuckerberg e UFC

A relação entre Mark Zuckerberg e Dana White já era boa antes mesmo do presidente do Ultimate ser escolhido para fazer parte da diretoria da META. Fã declarado do mundo das lutas e praticante de jiu-jitsu, o bilionário do ramo da tecnologia já 'fechou' uma edição 'Fight Night' no 'Apex', em Las Vegas (EUA), apenas para ele e seus convidados e, até mesmo, serviu como corner de Alexander Volkanovski no UFC 298.

?ZUCK: "Dana White is awesome.

Talk about an amazing entrepreneur. Because I control Facebook, I have the benefit of not having to convince the board to not fire me.

Because I'm not worried about losing my job, I get to use my board to get people I want to help solve... pic.twitter.com/77roqsmSgR

