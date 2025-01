Mark Zuckerberg nomeia Dana White como novo membro da diretoria da META

Mandatário do maior evento de MMA do mundo há mais de duas décadas, Dana White agora tem mais uma atribuição profissional. Nesta segunda-feira (6), o presidente do UFC foi nomeado por Mark Zuckerberg como novo membro da diretoria da META - conglomerado de tecnologia e mídia social fundado pelo próprio bilionário norte-americano.

O anúncio foi feito por Zuckerberg através de seu perfil oficial no Facebook - rede social criada por ele e que deu início ao seu protagonismo na área da tecnologia. Na publicação, o bilionário exaltou a capacidade empresarial demonstrada por Dana White na condução e no crescimento do UFC - companhia que estava à beira da falência quando o dirigente assumiu seu comando, em 2001 - fazendo questão de destacar sua admiração pelo mais novo membro do Conselho Administrativo da META.

"Eu estou animado para iniciar o ano com algumas notícias que estivemos trabalhando há algum tempo: Dana White, John Elkann e Charlie Songhurst estão se juntando à diretoria da META. Nós temos oportunidades enormes à frente em IA, (dispositivos) vestíveis, e o futuro das redes sociais, e a nossa diretoria vai nos ajudar a alcançar nossa visão. Dana é o presidente e CEO do UFC, e ele o transformou em uma das empresas de esportes mais valiosas, de maior crescimento e mais populares do mundo. Eu o admiro como empresário e sua habilidade para construir uma marca tão amada", anunciou Mark Zuckerberg.