Hall da Fama do UFC, Ronda Rousey anuncia o nascimento de segunda filha

Ex-campeã peso-galo (61 kg) e Hall da Fama do UFC, Ronda Rousey deu à luz sua segunda filha. O anúncio foi feito pela própria ex-lutadora, que havia revelado a gravidez em julho do ano passado, através do seu perfil oficial no Instagram.

O bebê, fruto do seu casamento com o também ex-lutador do UFC Travis Browne, se chama Liko'ula P'omahinakaipiha Browne, nome que remete à origem do patriarca da família, nascido no Havaí (EUA). Maior responsável pela popularização do MMA feminino no mundo, Ronda já era mãe da pequena La'akea Makalapuaokalanip Browne, que hoje está com três anos.