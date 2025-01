Covington elege ex-campeão como alvo para possível subida de categoria no UFC

"Colby pensou em descer para o peso-leve por muitos anos, e Colby percebeu que ele não precisa se matar. Ele não quer ser um 'weight bully' (valentão do peso). Os Islam (Makhachev) e Khabib (Nurmagomedov) do mundo, eles são 'bullies' do peso-leve. Eles têm muita vantagem no peso - 30, 40 libras (13, 18 kg) na noite da luta - mas isso não é saudável. Não me vejo nunca indo para o 70 (kg). Mas 84 (kg)? Honestamente, o 84 é intrigante. A luta com Sean Strickland é sempre interessante. Ele disse coisas sobre mim no passado. Não o acho nada especial. Ele tem um jab, um chute frontal. Mas se você anular essas coisas, ele é muito limitado. Ele é apenas um kickboxer com cardio, essencialmente. Eu não vejo nenhuma ameaça. É uma luta empolgante que eu talvez considere no futuro. Vamos ver", afirmou Colby.

Desafetos

Conhecidos por suas opiniões e declarações polêmicas fora do octógono, Colby Covington e Sean Strickland são desafetos de longa data. Apesar de compartilharem algumas similaridades, como por exemplo o fato de pertencerem à mesma vertente política, os americanos já expressaram publicamente seu desdém um pelo outro e 'Chaos', até mesmo, demonstrou interesse em enfrentar o rival no octógono.