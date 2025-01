Com 26 brasileiras, GFL apresenta seu plantel feminino às vésperas do draft; conheça o elenco

No dia 24 de janeiro será realizado o 'draft' da Global Fight League, onde serão montadas as seis equipes que competirão na temporada regular, prevista para iniciar três meses depois, em abril. E, após divulgar que contratou uma série de lutadores que marcaram época no MMA, a Global Fight League apresentou nesta sexta-feira (3) seu plantel feminino. Com 58 nomes revelados ao público, a nova companhia conta com uma forte presença de atletas brasileiras, com 26 representantes ao todo.

Além do Brasil, outras 14 nacionalidades estão representadas na lista divulgada pela GFL através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Entre as 26 representantes tupiniquins, seis já passaram pelo UFC: Livinha Souza, Kalindra Faria, Viviane Sucuri, Talita Bernardo, Isabela de Pádua e, mais recentemente, Tamires Vidal. A empresa ressaltou também seu compromisso em igualar os direitos entre os homens e mulheres, inclusive nos salários recebidos.

"Temos o prazer de anunciar 58 atletas extraordinárias que assinaram contrato com a GFL para moldar o futuro do MMA na primeira liga mista e baseada em equipes. Essas atletas estão prontas para fazer história no 'Draft' de 24 de janeiro, onde terão a oportunidade de serem selecionadas por uma das seis equipes, competindo lado a lado com seus colegas masculinos e compartilhando receitas iguais - uma estreia histórica nos esportes de combate!", destacou o perfil oficial da GFL nas redes sociais.