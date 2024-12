Em grande fase, Moicano expressa interesse em lutar contra Holloway no UFC

Após brilhar no UFC em 2024, Renato Carneiro já volta a lutar no dia 18 de janeiro, na Califórnia (EUA). Embalado por quatro vitórias, sendo três na atual temporada, o brasileiro encara Beneil Dariush, em importante combate válido pelo peso-leve (70 kg) e, confiante, já pensa em seu próximo passo na empresa, observando Max Holloway atentamente.

Em outubro, o havaiano foi nocauteado por Ilia Topuria, campeão do peso-pena (66 kg), e decidiu encerrar seu ciclo na categoria para migrar de vez para os leves. Inclusive, Holloway, em seu combate mais recente na divisão, impressionou ao aplicar um nocaute brutal em Justin Gaethje, conquistando o cinturão 'BMF' (lutador mais durão do UFC). Sendo assim, 'Moicano' já expressou o interesse em encarar 'Blessed'.

E a intenção do brasileiro é válida. Vale destacar que Renato é o décimo colocado no ranking do peso-leve do UFC, enquanto o havaiano é o número cinco da divisão. Portanto, o atleta, buscando grandes lutas para se consolidar no topo da categoria e disputar o cinturão, tratou de colocar Holloway em seu radar como um potencial adversário.