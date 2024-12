Tsarukyan revela que começou a lutar MMA para ter conta verificada no Instagram

Em janeiro, na Califórnia (EUA), Arman Tsarukyan enfrenta Islam Makhachev e pode se tornar campeão do UFC, sonho de grande parte dos lutadores de MMA. No entanto, o armênio surpreendeu ao revelar que seu principal objetivo no início de sua trajetória na maior organização do esporte no mundo nunca foi a conquista do cinturão do peso-leve (70 kg) e sim a fama.

Em entrevista à 'ESPN' americana, Tsarukyan, sincero, informou que, antes de se tornar um lutador de elite, competia no UFC por desejar ter o status de 'verificado' em sua conta oficial no 'Instagram' e, consequentemente, ser reconhecido fora do octógono. É bem verdade que, com o passar dos anos, o atleta, de tanto treinar, tomou gosto pelo esporte e, com as constantes vitórias, mudou de objetivo na empresa.

Agora, Tsarukyan, de 28 anos, dono de quatro triunfos seguidos e na primeira posição no ranking da categoria, negou ter a fama como principal objetivo. Maduro, o atleta garantiu ter a carreira como foco e o cinturão do UFC como meta. De todo modo, Arman, na base do trabalho, alcançou o que tanto sonhou em seu início na liga, já que possui mais de um milhão de seguidores em seu perfil no 'Instagram'.