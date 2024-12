Ngannou expressa interesse em disputar revanche contra Tyson Fury no boxe

Francis Ngannou finalmente estreou na PFL, em outubro, e, agora, voltou seu foco para o boxe. Apaixonado pela nobre arte, o camaronês assistiu de perto ao segundo combate entre Oleksandr Usyk e Tyson Fury, realizado no último sábado (21), na Arábia Saudita, que terminou com a vitória do primeiro novamente. E, após a luta, 'The Predator' mostrou que ainda não esqueceu da derrota para o inglês no ringue.

Tanto que Ngannou expressou o interesse em medir forças com Fury no boxe novamente. Vale lembrar que o camaronês estreou no tradicional esporte em 2023 justamente contra 'The Gypsy King' e, na ocasião, perdeu por decisão dividida. Inclusive, o resultado da luta entre os atletas gerou discussão. Como o ex-campeão do peso-pesado do UFC já havia manifestado o desejo de realizar uma revanche com o algoz, agora, com ele derrotado pelo ucraniano pela segunda vez, voltou a tratá-lo como adversário ideal para a sequência de sua carreira.

"O que eu quero ver agora é Tyson Fury vs Francis Ngannou. É tudo o que importa para mim", declarou o ex-campeão do UFC em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Pro Boxing Fans'.