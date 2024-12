Lesionado, Carlos Prates revela que recusou lutas com Rakhmonov e Vicente Luque no UFC 310

Com quatro lutas e quatro vitórias por nocaute em 2024, Carlos Prates teve uma das temporadas mais movimentadas já vistas dentro do Ultimate. E apesar da alta frequência no período, o ano do meio-médio (77 kg) brasileiro poderia ter sido ainda mais agitado. Isto porque 'The Nightmare', como é conhecido, teve oferta para competir em uma possível quinta oportunidade no UFC 310 - último card numerado do atual calendário - contra dois oponentes distintos: Shavkat Rakhmonov e Vicente Luque. Lesionado, porém, o striker de Taubaté (SP) precisou recusar os desafios.

Em sua última aparição, contra Neil Mgany, Prates admitiu que já entrou em ação com uma série de lesões. Uma das contusões, no pé, acabou se agravando durante o combate - vencido por nocaute pelo brasileiro. Curiosamente, Carlos revelou que o UFC lhe procurou para competir de última hora contra Luque ou Rakhmonov justamente em uma visita ao médico ortopedista Daniel Sapatini, para atualizar o estado de suas lesões. Com o pé ainda bastante inchado, o meio-médio admitiu, através de um vídeo em seu próprio canal do Youtube, que sente que fez a escolha certa ao declinar as ofertas.

Sem Prates disponível, as vagas para os respectivos confrontos foram preenchidas posteriormente. Luque acabou medindo forças contra Themba Gorimbo, que substituiu Nick Diaz, enquanto Rakhmonov enfrentou Ian Machado Garry, que topou se testar de última hora no lugar de Belal Muhammad, que se lesionou. Curiosamente ou não, os dois competidores que aceitaram os desafios sem o devido tempo de preparação acabaram derrotados no UFC 310.