Kai Kara-France cita momento para pleitear posto de próximo desafiante ao cinturão de Pantoja

A disputa para a vaga de próximo desafiante ao cinturão dos pesos-moscas (57 kg) está a todo vapor e repleta de postulantes. Ciente disso, Kai Kara-France faz campanha para ser agraciado com o 'title shot' na próxima rodada. De olho na concorrência de nomes como Henry Cejudo e Deiveson Figueiredo, o neozelandês cita o momento da categoria como um trunfo a seu favor no processo para se tornar o próximo da fila e medir forças com o campeão Alexandre Pantoja.

Em recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show', Kai Kara-France descartou Cejudo e Deiveson por virem de derrotas e estarem atualmente inseridos na divisão dos galos (61 kg). Quarto colocado do ranking dos moscas, 'Don't Blink', como é conhecido, também citou a listagem para justificar seu favoritismo à vaga. Dentre o atual top 5 da categoria, o neozelandês é o único que vem de vitória e que ainda não enfrentou Pantoja em um duelo dentro do UFC. Os dois já se enfrentaram no passado, mas em disputa válida pelo 'The Ultimate Fighter'.

Números 1 e 2 do ranking, respectivamente, Brandon Royval e Brandon Moreno já foram superados por Pantoja em mais de uma oportunidade dentro do octógono mais famoso do mundo. Terceiro e quinto colocados, Amir Albazi e Tatsuro Taira, apesar de representarem um desafio inédito ao campeão brasileiro, vêm de derrota em suas últimas apresentações. Outro nome que poderia pleitear o posto de desafiante é Manel Kape, número 6 da divisão, que recentemente nocauteou Bruno Bulldog no UFC Tampa. Entretanto, o angolano teve seus planos frustrados por Dana White, que rejeitou seu pedido.