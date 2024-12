Ilia Topuria desmente interesse em luta com McGregor e detona irlandês: "Estuprador"

Atual campeão peso-pena (66 kg) do UFC, Ilia Topuria decidiu colocar um ponto final nos rumores sobre uma possível superluta entre ele e Conor McGregor. Mais do que isso, o georgiano radicado na Espanha fez questão de deixar claro que seu desinteresse tem relação direta com as polêmicas nas quais o astro irlandês se envolve fora do octógono, em especial a recente condenação de 'Notorious' pela Justiça da Irlanda em um caso no qual foi acusado de abuso sexual.

Através do seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Topuria desmentiu as especulações e aproveitou para disparar contra o ex-campeão do UFC. Vale lembrar que, pouco depois de McGregor ser declarado culpado no caso de abuso sexual contra Nikita Hand, o georgiano se pronunciou publicamente condenando a postura do irlandês, a quem considerava como um ídolo.

"Os rumores de uma luta com o McFrango são falsos. Eu não luto e nem estou interessado em lutar com um estuprador", disparou Topuria.