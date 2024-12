Ex-campeão, Kamaru Usman promete dominar meio-médios em retorno ao UFC

"Me sinto como a garota gostosa no bar, todos querem um pedaço. É quase como se ninguém estivesse ouvindo o que estou dizendo. Não me importo com quem seja. Shavkat, Belal, Garry, Buckley, JDM, não importa quem seja. Uma coisa que não farei, porque já faço isso por tanto tempo e demais, que é parcialmente o motivo pelo qual estou fazendo essa pausa, é competir quando não estou pronto. Quando estou saudável, não me importo com quem seja. Quando eu estiver saudável, vou vencer todos vocês", declarou o atleta.

Registro de Usman no MMA

Kamaru Usman, de 37 anos, dominou os meio-médios do UFC e defendeu o cinturão da categoria em cinco oportunidades. Não à toa, o atleta é classificado por muitos como o segundo melhor lutador da história da divisão, atrás apenas de Georges St-Pierre. No MMA desde 2012, o nigeriano construiu um cartel composto por 20 vitórias e quatro derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Colby Covington (duas vezes), Demian Maia, Gilbert 'Durinho', Jorge Masvidal (duas vezes), Leon Edwards, Rafael dos Anjos, Sean Strickland e Tyron Woodley.