Khabib opina que Topuria asseguraria title shot nos peso-leves com vitória sobre Do Bronx

A possível subida de categoria do campeão dos penas (66 kg) do UFC, Ilia Topuria, para o peso-leve (70 kg) vem dando o que falar. Desta vez, quem emitiu sua opinião sobre o assunto foi Khabib Nurmagomedov, que é ex-detentor do cinturão até 70 kg do Ultimate, além de ser parceiro de treinos e treinador de Islam Makhachev, atual soberano da divisão alvo do georgiano radicado na Espanha.

Ao podcast 'Pound 4 Pound', comandado por Henry Cejudo e Kamaru Usman, Khabib condicionou uma futura disputa entre Topuria e Makhachev, pelo título peso-leve do UFC, à subida definitiva do georgiano para a divisão até 70 kg da entidade. Mais do que isso, o russo deixou claro que o campeão dos penas precisa se provar contra ao menos um dos principais nomes da categoria de cima antes de duelar pelo cinturão contra Islam.

O ex-campeão, inclusive, citou dois concorrentes que poderiam recepcionar Ilia à divisão dos leves: o americano Dustin Poirier e o brasileiro Charles 'Do Bronx' Oliveira. E, ao que tudo indica, Topuria conta com a confiança de Khabib em um possível duelo contra o lutador paulista da equipe 'Chute Boxe Diego Lima'.