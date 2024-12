Algoz de Bruno Bulldog, Manel Kape sobe três posições no ranking peso-mosca do UFC

Franca ascensão

Quem segue em franca ascensão no ranking dos meio-médios é Joaquin Buckley. Depois de derrotar Colby Covington na luta principal do UFC Tampa, no sábado, o americano subiu mais três degraus e agora ocupa a 6ª posição na tabela de classificação da categoria, que atualmente tem como campeão Belal Muhammad. Já 'Chaos' caiu para o 9º lugar na lista.

Desde que desceu dos pesos-médios para a divisão até 77 kg do Ultimate, Buckley acumula seis triunfos consecutivos - quatro deles por nocaute ou nocaute técnico, como foi o caso da vitória sobre Covington no sábado. Assim, 'New Mansa' passa a ser considerado um forte concorrente na corrida por um 'title shot' no futuro próximo.