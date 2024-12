Dana White desconversa sobre condenação de McGregor: "Se tivesse algo a dizer, já teria dito"

Carreira afetada?

Com uma trajetória recheada de polêmicas fora do octógono e pendências na Justiça, o recente veredito de culpado de agressão sexual abala ainda mais a imagem de McGregor. Entretanto, na teoria, o julgamento não afetaria um eventual retorno do irlandês ao UFC, já que ele não sofrerá sanções criminais, apenas condenado a indenizar a vítima do caso. Apesar de livre para competir, Conor já protagoniza uma extensa novela sobre sua possível volta à ativa. O astro do MMA não entra em ação há mais de três anos e seu futuro nos esportes de combate fica cada dia mais incerto.

Dana White speaks about the Conor McGregor sexual assault case for the first time pic.twitter.com/lgJyN9HWwx

- Happy Punch (@HappyPunch) December 8, 2024