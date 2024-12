Campeão do UFC, Topuria expressa interesse em subir para os leves e enfrentar Charles Do Bronx

Em outubro, em Abu Dhabi (EAU), Ilia Topuria fez sua primeira defesa de cinturão do peso-pena (66 kg) do UFC, que pode ter sido também a sua última. Ao projetar seu futuro na companhia, o campeão surpreendeu ao se mostrar disposto a encerrar seu ciclo na categoria em busca do segundo título de uma divisão diferente. Portanto, 'El Matador', sonhando em conquistar o objeto mais valioso do peso-leve (70 kg), colocou Charles Oliveira em seu radar.

É bem verdade que Topuria, se pudesse, lutaria nos leves contra seu rival Islam Makhachev, naquela que seria uma superluta de campeões do UFC. Contudo, o russo está programado para defender o cinturão da categoria na revanche contra Arman Tsarukyan, em janeiro. Com tal cenário, o atleta voltou seu foco para o brasileiro.

E a escolha do espanhol se explica. 'Do Bronx' é ex-campeão da categoria e, atualmente, é o segundo colocado no ranking dela e está perto de disputar novamente o título. Além disso, Ilia já chegou a elogiar Charles por conta do seu estilo de luta empolgante.