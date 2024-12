Alexandre Pantoja reforça desafio a Demetrious Johnson no UFC

Com a finalização sobre Kai Asakura na luta principal do UFC 310, no último sábado (7), Alexandre Pantoja, além de defender seu cinturão e reforçar seu domínio sobre os rivais no peso-mosca (57 kg), conquistou sua 13ª vitória na categoria - maior marca na história da organização, empatado com Demetrious Johnson e Joseph Benavidez. Ciente do expressivo feito, o campeão brasileiro agora mira um 'tira-teima' com o primeiro pelo posto de maior nome da divisão em todos os tempos.

Logo após o mais recente triunfo, ainda no octógono do UFC 310, o lutador carioca convocou Demetrious Johnson a voltar da aposentadoria para defender seu status de 'GOAT' (maior de todos os tempos) do peso-mosca. Pouco depois, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Alexandre Pantoja reiterou o desafio ao americano - conhecido como 'Mighty Mouse' - mesmo com a aparente recusa imediata do ex-campeão da categoria.

"Acho que eu tenho que falar mais no ouvido do Demetrious Johnson. Acho que ele não está entendendo o que isso representa. Porque eu igualei hoje (sábado) o número de vitórias que ele tem na divisão. Eu amo o Demetrious Johnson, o que ele fez, ele é o GOAT da parada. O que ele fez, defendeu o cinturão diversas vezes... Mas eu acho que a divisão mudou, mudou completamente. Todo meu respeito a ele, mas eu acho realmente que não faria sentido outra luta senão ele. Eu venci todo mundo da categoria, eu venci o cara que trouxeram, que acharam que poderia me vencer, de outra categoria, e se não o Demetrious Johnson, quem mais? Eu que faço essa pergunta para todo mundo. Pode vir que eu estou pronto", declarou Pantoja.