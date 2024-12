Alex Poatan reforça intenção de "dificultar" busca de Ankalaev por luta de título

Em outubro, em Utah (EUA), Alex Pereira confirmou o favoritismo ao nocautear Khalil Rountree e defendeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC pela terceira vez. Agora, o brasileiro aguarda a organização definir seu próximo adversário na categoria, que tem Magomed Ankalaev como principal opção. Mas, apesar do russo viver boa fase, 'Poatan' não bate o martelo quanto ao seu futuro na divisão.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', o campeão dos meio-pesados acenou com a possibilidade de ter Ankalaev como oponente, mas frisou que tentará dificultar o caminho do mesmo rumo a sua tão sonhada disputa de título. Vale destacar que essa não foi a primeira vez que 'Poatan' escancarou o desejo de atrapalhar os planos do russo e frustrá-lo antes mesmo de um possível encontro no octógono.

É bem verdade que o brasileiro, ao vencer parte dos integrantes do top-5 da categoria, acabou 'ajudando' indiretamente o rival, dono da primeira posição no ranking e de uma sequência de 13 lutas sem perder. Mesmo assim, o renomado striker mantém sua posição, colocando Ankalaev 'de castigo'.