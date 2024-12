Tommy Fury desiste de encarar Darren Till no boxe após ameaças do ex-UFC

Ao que parece, a luta de boxe entre o pugilista Tommy Fury e o ex-lutador do UFC Darren Till - originalmente marcada para o dia 18 de janeiro - não deve acontecer. Isso porque o irmão mais novo do ex-campeão mundial Tyson Fury reprovou as ameaças feitas pelo rival e resolveu cancelar o combate entre eles, que seria promovido pela empresa 'Misfits Boxing'.

Tudo começou na coletiva de imprensa para promover o evento, realizada em novembro. Na ocasião, Till ameaçou apelar para suas habilidades como lutador de MMA caso esteja levando a pior no boxe durante o duelo contra Tommy. A tentativa de intimidação não foi bem recebida pela equipe de Fury, capitaneada pelo patriarca da família, John, e uma confusão se instaurou no local da cerimônia.

Agora, através da ferramenta 'stories' no seu perfil oficial no 'Instagram', Tommy Fury veio a público anunciar sua decisão de não mais enfrentar Darren Till no dia 18 de janeiro. E de acordo com o pugilista britânico, a possibilidade do ex-lutador do UFC quebrar as regras na disputa foi a responsável pelo seu desejo de cancelar o combate.