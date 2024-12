Pantoja reforça compromisso com postura "verdadeira demais para esse mundo falso"

Em resposta, Pantoja reiterou seu compromisso de se manter uma pessoa "verdadeira" em um "mundo falso". A crítica do campeão brasileiro em relação ao 'trash talk' desenfreado que parece ter virado quase uma obrigação para os lutadores atraírem a atenção dos fãs de MMA nos últimos anos, principalmente depois do sucesso do astro irlandês Conor McGregor, vem de longa data. Nada que seduza o atleta da 'American Top Team', que deixa claro a imagem que gostaria de deixar para a comunidade das lutas como legado.

"Acho que faz sentido para quem quer ser atingido pela minha mensagem. Nem todo mundo está preparado para o que eu estou falando. Eu gosto de falar que sou verdadeiro demais para esse mundo falso. Espero atingir quem merece ser atingido, quem acompanha a minha história, quem sabe que o principal valor está naquela cadeira ali - minha família junto com meus técnicos, que são muito mais que meus técnicos, são minha família também", disparou Pantoja.

Japonês copia Trump para esquentar o clima

Se o campeão manteve a sobriedade durante toda a coletiva e evitou entrar em polêmicas visando a promoção da disputa deste sábado, o mesmo não pode ser dito do desafiante ao título peso-mosca. Mesmo com a barreira da língua inglesa atrapalhando um pouco sua comunicação, o japonês Kai Asakura parece ter chegado ao UFC disposto a fazer barulho não só dentro do octógono, mas também em frente às câmeras.

Desde suas primeiras declarações na coletiva de imprensa pré-UFC 310, o lutador asiático fez questão de tentar provocar o campeão Alexandre Pantoja - sem sucesso. Em determinado momento, inclusive, Asakura adaptou o bordão de Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos recentemente, e prometeu "fazer o peso-mosca ser grande novamente". Mais do que isso, o japonês - dono de um visual irreverente - também esbanjou confiança e previu uma vitória por nocaute no combate diante do brasileiro.

Neste sábado, Alexandre Pantoja e Kai Asakura subirão no octógono do UFC 310, na luta principal do show, para definir quem terminará o ano de 2024 como campeão dos moscas. O brasileiro, invicto há quatro anos, tentará conquistar mais uma vitória e chegar à terceira defesa de cinturão bem-sucedida de sua carreira. Já o japonês vai em busca do título da categoria em sua estreia pela organização após deixar para trás uma carreira de destaque no evento asiático Rizin.