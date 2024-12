Ian Machado Garry cogita adiar possível disputa de cinturão para lutar contra Colby Covington

Contudo, a rivalidade ficou intensa a partir do momento que 'Chaos' usou seu 'trash talk' para atacar não só Ian, como também sua esposa. Irritado com a postura de Colby e com suas constantes recusas de luta, Garry deixou claro que seguirá perseguindo o alvo e elevou o tom, a ponto de 'ignorar' a possível chance de ser campeão do UFC para priorizar um hipotético duelo com o próprio por ser uma questão de honra. Inclusive, Ian até se colocou à disposição da liga para substituir Joaquin Buckley e encarar Covington no show do dia 14 de dezembro.

"Ele é maratonista, corre muito. Ele fala muito e não luta. Ele nunca entra no octógono comigo. Ele fala muito e não tem coragem de agir. Seria um sonho. O cenário perfeito é: vencer Rakhmonov rápido, sair ileso e ir para Tampa acabar com Colby. Esse seria o cenário dos sonhos. Não importa, quando entro no octógono, venço, não faz diferença. A verdade é que: vencendo Rakhmonov, sou o próximo a disputar o cinturão. Posso lutar pelo cinturão ou posso ir até Tampa bater em Colby. Veremos", declarou o lutador.

Registro de Garry no MMA

Ian Machado Garry, de 27 anos, é uma espécie de sensação do UFC, está invicto no MMA e promete marcar época no esporte. O irlandês iniciou sua trajetória na modalidade em 2019 e venceu as 15 lutas que disputou. Atualmente, o atleta se encontra na sétima posição no ranking dos meio-médios da companhia. Seus principais triunfos na carreira foram sobre Geoff Neal, Michael Page e Neil Magny.