Estreante no UFC promete aplicar nocaute "lendário" no campeão Pantoja

"Será uma luta chocante e surpreendente. Estou confiante de que posso vencê-lo com um golpe. Quero que todos testemunhem isso. Minha vantagem sobre o Pantoja é que posso acabar com ele com um golpe. Na história do UFC, existem tantos nocautes lendários que todos lembram. No UFC 310, vou acrescentar mais um a essa lista de momentos lendários. Espero que tudo acabe com um golpe só", declarou o lutador.

Registro de Asakura no MMA

Kai Asakura, de 31 anos, é um dos principais lutadores do Japão no MMA atual. O atleta se destacou no Rizin, alcançando o status de campeão do peso-galo. No esporte desde 2012, o japonês construiu um cartel composto por 21 vitórias e quatro derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Juan Archuleta, Kyoji Horiguchi e Manel Kape.