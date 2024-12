Campeão dos moscas, Pantoja minimiza provocação de rival estreante no UFC

Neste sábado (7), em Las Vegas (EUA), Alexandre Pantoja terá mais um compromisso de extrema importância em sua carreira. Na luta principal do UFC 310, o brasileiro vai colocar o cinturão do peso-mosca (57 kg) em jogo pela terceira vez, agora contra Kai Asakura, estreante na companhia. E se engana quem pensa que o veterano não leva o desafio a sério. Pelo contrário, o comprometimento do campeão com o duelo e com a categoria é tanto, que até minimiza a provocação do japonês.

Conhecido por ser um atleta empolgante e popular, Asakura afirmou que sua vitória seria mais vantajosa para o UFC, pois assim o peso-mosca viveria uma nova fase. Vale destacar que o japonês chegou com pompa ao Ultimate por conta do sucesso que fez no Rizin, se tornando um dos principais lutadores asiáticos. É bem verdade que parte dos fãs considerou a declaração de Kai um tanto quanto ousada.

Contudo, Pantoja mostrou que não se irritou com a postura do rival. Veterano do esporte e conhecedor dos moscas, o campeão classificou o japonês como uma boa contratação feita pelo UFC. Contudo, o brasileiro frisou que, por mais que Asakura esteja disposto a provar seu valor, a pressão de lutar na maior liga do esporte existe e pode afetá-lo, ainda mais por ele ser estreante. Portanto, Alexandre visa fazer uso de sua experiência para roubar o holofote do mesmo.