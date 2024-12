Campeão do UFC, Topuria lamenta derrocada na carreira de McGregor: "Perdemos um ídolo"

Maior astro que o MMA já produziu, Conor McGregor se tornou inspiração para toda uma geração de atletas que sonhava com um lugar ao sol. Atual campeão peso-pena (66 kg) do UFC, Ilia Topuria admite ter feito parte desse grupo que enxergou o falastrão irlandês como um espelho para a carreira. Entretanto, nos últimos anos, 'Notorious' tem protagonizado mais polêmicas fora do octógono do que grandes feitos esportivos. Desta forma, apesar da antiga idolatria, 'El Matador' explica que não enxerga mais o ex-campeão peso-pena e peso-leve (70 kg) do Ultimate como um exemplo a ser seguido, muito pelo contrário.

Em entrevista ao canal do Youtube 'Ibai', Topuria não mediu palavras e cravou que Conor, atualmente, representa mais o álcool e as drogas do que o esporte que o consagrou. Vale ressaltar que o irlandês foi condenado por agressão sexual no Tribunal de Dublin no fim de novembro - episódio que gerou um grande dano e uma série de boicotes a sua imagem e marca comercial. Na visão do georgiano, McGregor traiu os próprios valores e, por isso, presenciou a derrocada de sua carreira nas artes marciais mistas.

"Eu sei que ele não é o que era. Ele é um McGregor que representa mais o álcool e as drogas do que o esporte. Eu me inspirei no Conor, ele serviu de inspiração para mim quando era jovem. Eu e outras tantas pessoas queríamos seguir os passos dele, porque ele era um exemplo de fé que tudo pode ser alcançado através do trabalho duro, consistência e esforço. E ele perdeu tudo isso! Porque ele traiu os valores que o levaram até todo o seu sucesso. Está claro do que estamos falando, né? Um cara que atualmente não representa mais os valores que representava há alguns anos. Nós perdemos um ídolo", declarou Ilia.