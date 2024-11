Jamahal Hill responde Jiri Prochazka após provocação do rival

"Você está brincando comigo? Tivemos o mesmo oponente na última luta, certo? Na sua última luta, você foi dominado, nocauteado, completamente exposto. Eu fui acertado, mas você foi dominado. Há uma grande diferença. Isso é loucura. Estamos falando de um cara que estava levando uma surra em todas as lutas que disputou. A única razão pela qual você se tornou campeão foi porque Glover fez um movimento de baixo Q.I., e você tirou vantagem. Bom para você, é por isso que você será considerado um campeão", declarou Hill.

Luta contra Glover como parâmetro

E, para ilustrar seu pensamento, Hill se apega a outro oponente em comum que tem com o tcheco: Glover Teixeira. Em 2022, o brasileiro vencia Prochazka até o último minuto do quinto round, mas acabou finalizado, perdendo a luta e o título dos meio-pesados. No ano seguinte, o veterano recebeu o americano em pleno Brasil, foi castigado pelo mesmo, levou a pior por decisão unânime e se aposentou do MMA.

Portanto, Jamahal, orgulhoso de sua trajetória no UFC, frisou que sua derrota para 'Poatan' não apagou o rastro de destruição que deixou na categoria. Não satisfeito, o americano ressaltou que Prochazka jamais conseguiu ser tão dominante quanto ele em ação, lembrando que o mesmo, até nas vitórias, costuma levar sustos e sofrer no octógono por conta de seu estilo de luta baseado no ataque total.

"Você levou uma surra na maior parte daquela luta. Eu bati um recorde, foi uma dominação completa, não perdi um único round e você mal conseguiu passar. Podemos falar sobre performances, sobre a minha última performance, cada performance. Eu faço atuações dominantes. Você sobrevive e vence. Não somos iguais", concluiu o lutador.

Registro de Hill no MMA

Jamahal Hill, de 33 anos, é ex-campeão dos meio-pesados do UFC. Atualmente, o americano é o terceiro colocado no ranking da categoria. 'Sweet Dreams' iniciou sua trajetória no MMA em 2017, estreou na organização em 2020 e construiu um cartel composto por 12 vitórias, duas derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Glover Teixeira, Johnny Walker e Thiago 'Marreta'.