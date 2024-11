Taila Santos sofre nocaute e perde chance de embolsar R$ 6 milhões na final da PFL

Nesta sexta-feira (29), em Riad, na Arábia Saudita, a PFL promoveu o último card da temporada 2024, com as finais dos torneios de seis categorias de peso. E no 'co-main event' do show, conhecido como 'Noite Milionária', Taila Santos entrou em ação de olho no cinturão peso-mosca (57 kg) feminino. Zebra nas principais casas de apostas diante da invicta Dakota Ditcheva, a brasileira acabou sucumbindo ao poder de fogo da rival inglesa e perdeu por nocaute técnico no segundo assalto.

Além de 'bater na trave' pelo título mundial da categoria, Taila também perdeu uma oportunidade de ouro de mudar sua realidade financeira. Afinal de contas, a PFL premia os campeões de cada categoria com o prêmio de 1 milhão de dólares (R$ 6 milhões). Sendo assim, a quantia ficou em posse de Dakota, sua algoz, que ampliou ainda mais sua invencibilidade no MMA - agora a striker inglesa detém um cartel de 14-0 na modalidade.

A luta

Dakota tomou a iniciativa no princípio da luta, chutando baixo e jogando um cruzado de esquerda. Na sequência, a inglesa deu uma combinação de jab e direto. Atenta ao perigo, Taila encurtou a distância e buscou o clinch, colocando a rival com as costas contra a grade. Apesar da iniciativa, a brasileira acabou caindo por baixo e viu Ditcheva recolocar o combate de pé. Na segunda tentativa, Santos repetiu a estratégia e conseguiu aplicar uma bela queda. Ligada, Dakota rapidamente se levantou e voltou a pressionar na trocação. Especialista no setor, a atleta britânica abriu o arsenal de chutes, com direito a pisão no rosto de Taila, que, acuada, recuou.