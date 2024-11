Estrela do Bellator, Patrício Pitbull revela plano de migrar para o UFC: "Minha carreira merece"

Sem tempo a perder

Aos 37 anos e sem competir desde março, Patrício quer aproveitar enquanto ainda se sente competitivo no mais alto nível. Sem revelar grandes detalhes de seu atual vínculo, o brasileiro se ateve a informar que seu contrato com o Bellator está próximo de expirar. Com isso em mente, o veterano destaca que, por seu prestígio, planeja pegar uma espécie de 'atalho' até uma eventual disputa de título dentro do UFC. Sem tempo a perder, o astro do Bellator quer repetir o sucesso também no octógono mais famoso do mundo.

"Primeiro a gente deve conversar com a organização, aparar as arestas. Acho que consigo render bem, apesar da idade, 37 anos. Comparo com a idade do Poatan, que está mandando ver aí. Então quer dizer que também tenho possibilidade de chegar lá (UFC) e fazer uma boa apresentação. O timing agora é muito importante, não posso perder. O último timing que tenho é esse. É a oportunidade que minha carreira merece. Minha ideia, agora, é, se não conseguir direto uma (disputa) de título, é enfrentar um 'contender' e ir direto para o título, me sinto pronto. Gostaria (que fosse ainda em 2025). Vamos fazer essa categoria pegar fogo, estão repetindo muitas figurinhas ali. Vamos botar fogo!", projetou Patrício.

Patrício Freire, de 37 anos, é um veterano do MMA e um dos melhores lutadores brasileiros do esporte. 'Pitbull' iniciou sua jornada na modalidade em 2004, se destacou no Bellator e alcançou o status de principal atleta da história da organização. O campeão dos penas da companhia está em seu terceiro reinado no peso e possui um cartel composto por 36 vitórias e sete derrotas. Seus triunfos mais expressivos foram sobre Adam Borics, AJ McKee, Daniel Straus (três vezes), Juan Archuleta, Kleber Koike, Michael Chandler e Pat Curran.