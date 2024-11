Maurício Ruffy desafia Saint Denis de olho no top-15 dos leves do UFC

Ao que parece, Maurício Ruffy busca acelerar sua caminhada no UFC. No dia 16 de novembro, em Nova York (EUA), o brasileiro passou por James Llontop por decisão unânime, emplacando sua segunda vitória na companhia. Invicto nela e classificado por parte da comunidade do MMA como uma das grandes promessas do esporte, o atleta, empolgado, desafiou um integrante do top-15 do peso-leve (70 kg).

Confiante em seu nível de habilidade, Ruffy escancarou o desejo de lutar contra Benoit Saint Denis. É bem verdade que o integrante da equipe 'The Fighting Nerds' está no início de sua trajetória no UFC, enquanto o francês é o número 12 da categoria. De todo modo, o brasileiro, ciente que o atleta perdeu duas lutas seguidas, reforçou sua vontade de enfrentá-lo.

Vale pontuar que Maurício chegou a desafiar 'God of War' após vencer sua última luta, ainda no octógono. Agora, o brasileiro, fora do ranking, mas em alta na liga, garantiu estar pronto para o desafio e indicou ter as ferramentas necessárias para desbancar Saint Denis e assumir seu lugar no top-15.