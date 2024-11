Luana Pinheiro detona rival do UFC após ser alvo de cotoveladas na região anal: "Fez na maldade"

No início de novembro, no card do UFC Vegas 100, Luana Pinheiro e Gillian Robertson travaram um duelo parelho e bastante movimentado. Mas o combate como um todo, à época, ficou em segundo plano por conta de uma cena, no mínimo, inusitada vista no confronto. Ainda no primeiro round, a grappler canadense, por cima no solo, aplicou uma série de cotoveladas na região anal de sua adversária. Alvo dos golpes que viralizaram, a judoca brasileira abriu o jogo semanas após o incidente e, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, criticou abertamente sua oponente pela atitude.

Vale ressaltar que Robertson desferiu cotoveladas de cima para baixo, antes proibidas no UFC, mas que passaram a ser legais uma semana antes do combate entre as duas. Entretanto, a grande polêmica da interação foi onde os golpes estavam sendo mirados e acertados. Na visão de Luana Pinheiro, a sua adversária faltou com respeito ao atingir, ao seu ver, de forma proposital, a região do seu ânus. Assim que protagonizado, o momento viralizou nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

"Com certeza eu senti (a pancada) ali. E me desculpe a palavra, mas ela deu cotovelada no meu ânus. Para mim, isso é uma falta de respeito. Eu não faria isso com nenhuma atleta. É uma mulher que está ali lutando, sabe? Estou ali porque ela está ali, ela luta pelo mesmo sonho que eu. Então nada mais justo do que eu respeitar a pessoa que está lutando comigo. Então isso foi bem desrespeitoso da parte dela (...) Isso não é algo que tipo: 'Ah, ela vai conseguir me finalizar ou nocautear'. Não. Isso para mim ela fez de má fé, na maldade mesmo. Não só enquanto estava rolando o tempo, mas quando o tempo acabou, ela deu mais uma (cotovelada)", criticou Luana.