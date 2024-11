Ultimate oficializa nova luta para Vicente Luque no UFC 310 em dezembro

Vicente Luque tem novo compromisso pelos meio-médios (77 kg) do Ultimate. Originalmente, o brasileiro enfrentaria Nick Diaz no UFC 310, evento programado para acontecer no dia 7 de dezembro, em Las Vegas (EUA), mas a luta caiu por razões desconhecidas. Com o americano fora de ação, a companhia definiu que 'The Silent Assassin' enfrentará Themba Gorimbo no show. A mudança foi oficializada pela empresa durante a transmissão do UFC Macau, na China, no último sábado (23).

Vale pontuar que o duelo envolvendo Vicente e Diaz já deveria ter acontecido em agosto, em Abu Dhabi (EAU). Contudo, 'problemas de viagem' impediram os atletas de entrarem em ação. Em seguida, o UFC anunciou a remarcação da luta para dezembro, mas, novamente, ela se desmanchou.

Dono de um estilo empolgante, Luque, número 14 no ranking dos meio-médios do UFC, chega para a luta vivendo momento conturbado na carreira. Nos últimos quatro embates que disputou, o brasileiro perdeu três vezes e sofreu dois nocautes. Por outro lado, Gorimbo, de 33 anos, está na melhor fase profissional. O atleta possui quatro vitórias consecutivas e, se passar por Vicente, tem tudo para integrar o top-15 da categoria.