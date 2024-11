Aos 47 anos, ex-UFC aplica nocaute brutal em estreia no Dirty Boxing; veja

Mesmo com uma idade avançada para competir, Yoel Romero segue fazendo estrago nos esportes de combate. Aos 47 anos, o ex-lutador do UFC não tomou conhecimento de Duane Crespo na luta principal da primeira edição do 'Dirty Boxing', realizada no último sábado (23), em Miami (EUA). Poderoso, o cubano nocauteou o adversário no round inicial e de forma brutal.

No ringue, Romero nem precisou utilizar sua experiência acumulada ao longo de anos nos esportes de combate para 'destruir' Crespo. Imponente em ação, o cubano aplicou uma blitz para cima do adversário. Ao ser atingido pelos socos do veterano, Duane recuou.

Percebendo que o americano estava abalado, 'Soldier of God' aplicou dois potentes socos no mesmo para liquidar a fatura no round inicial. A força de Yoel foi tanta, que o destaque do Power Slap, liga de tapa na cara presidida por Dana White, desabou no ringue imediatamente.