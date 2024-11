Nikolas Motta domina chinês e vence por decisão unânime no UFC Macau

Primeiro brasileiro a se apresentar no UFC Macau, evento realizado neste sábado (23), Nikolas Motta encarou Maheshate Hayisaer na primeira luta do card e parecia que iria sofrer com a desvantagem de altura. No entanto, após alguns minutos, o atleta da Xtreme Couture encontrou na potência de seus golpes a arma que precisava para vencer.



Depois de conectar um knockdown no primeiro round e balançar o rival na segunda etapa, Nikolas, voltou ainda mais agressivo para o último assalto e derrubou Hayisaer novamente com seus cruzados. Nos segundos finais, com ambos atletas dispostos a trocar golpes de forma franca no centro do cage, a torcida foi à loucura, a ponto de não se incomodar com a derrota do atleta local.



Com um triplo 30 x 27 nas papeletas dos jurados, Nikolas alcançou sua segunda vitória seguida no UFC, sua melhor marca até aqui. Aos 31 anos, o atleta soma agora 15 vitórias e cinco derrotas no MMA profissional. No maior evento de lutas do mundo, ele acumula a marca de três triunfos e dois reveses.

Esquadrão brasileiro

Além de Nikolas, o Brasil terá mais três representantes no UFC China. Na luta principal, Deiveson Figueiredo mede forças com o ex-campeão dos galos (61 kg) Petr Yan. Caso vença, o brasileiro anotará seu quarto triunfo seguido e ficará próximo de disputar o título da categoria.



No 'co-main event' deste show, Tabatha Ricci mede forças com Yan Xiaonan, ex-desafiante ao cinturão do peso-palha (52 kg), e, caso consiga surpreender a atleta da casa, deve posições importantes no ranking oficial do evento. Também no card principal, mas pelo peso-mosca (57 kg), Gabriella Fernandes enfrenta a chinesa Wang Cong, conhecida por seu alto nível na trocação.