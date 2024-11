Sensação do UFC, Carlos Prates abre o jogo sobre infância turbulenta: "Perdi amigos para o crime"

Hype da equipe Fighting Nerds

Cria da 'Vale Top Team', de Taubaté, e integrante recente da equipe 'Fighting Nerds', Carlos Prates ajudou a elevar o nome e alcance do time baseado em São Paulo para o mundo. Em sua última luta, o brasileiro fez Jon Jones se render ao seu talento e usar o tradicional óculos nerd, marca registrada da Fighting Nerds. Já no último sábado (16), a mesma cena foi repetida por Elon Musk, homem mais rico do mundo, no UFC 309. Em tom bem humorado, 'The Nightmare', como é conhecido, convidou o magnata sul-africano para uma sessão de treinos.

"Foi incrível ver que o Elon Musk está usando o óculos da Fighting Nerds, muitos caras estão também. Jon Jones estava usando eles (na semana anterior). Todos sabem quem são os Fighting Nerds. Todo mundo fala disso. Quanto mais pessoas usando os óculos, melhor. O Elon Musk é bem-vindo na academia, seria incrível. Consegue imaginar o Elon Musk treinando e aprendendo conosco? Seria maravilhoso", destacou Carlos.

Com quatro vitórias - todas por nocaute - em quatro lutas no UFC, Prates alcançou a incrível marca de 200 mil dólares (R$ 1,1 milhão) recebidos somente em bônus de Performance da Noite. O início de trajetória no Ultimate acima da média já rendeu uma posição no ranking dos meio-médios. Após o mais recente triunfo sobre Neil Magny, o brasileiro alcançou a 13ª posição da categoria e passou a sonhar com voos mais altos dentro da empresa.