Nikolas Motta cita Diego Lopes como inspiração e cogita convidá-lo para seu corner no UFC China

"A gente tem um exemplo bom (de superação) aí, o Diego Lopes. Eu vi que ele vai vir para cá, para Macau (como atleta convidado). Estou com uma vaga no meu corner, estava até pensando em talvez colocar o Diego, porque teve um dia que nunca esqueço. A gente estava, os dois estavam em momentos difíceis da nossa vida. Parecia que seria impossível ele entrar no UFC, o visto dele já estava vencendo. A gente teve um almoço, até tiramos uma foto juntos. Agora vejo que tudo deu certo (para ele), é maneiro demais. Ele está com aquela aura igual a do José Aldo no auge, tudo que ele faz dá certo (risos). Então vou só encostar meu braço no dele para pegar um pouco (dessa energia). Pensei nisso (dele ser meu corner), até mandei uma mensagem para ele", relembrou Motta.

Importância do aspecto mental

Aos 31 anos e com mais de uma década de carreira como profissional de MMA, Nikolas já viveu altos e baixos em sua trajetória. Com uma bagagem maior, o brasileiro hoje pontua a importância da preparação mental para otimizar resultados dentro do octógono. No passado, o atleta de Minas Gerais chegou a duvidar do próprio potencial. Mas hoje compreende que o lado psicológico tende a ser determinante e usa isso a seu favor.

"Acho que (esse jogo) é muito mental. Sempre fui muito focado, mas tem que ter um equilíbrio, às vezes eu perdi esse equilíbrio. Estava vendo um documentário da Fórmula 1 dizendo que 'o atleta é a mente'. O corpo é só (uma ferramenta). É tudo mental. Aí apareceu uma cena do Ayrton Senna. Nós, brasileiros, somos diferenciados. Algumas das vezes que perdi, estava colocando muita pressão em mim mesmo. Meu braço estava mais rígido, não estava relaxado. Nas vezes que consegui acertar esse ponto, eu venci. Isso faz diferença (...) Em vários momentos pensei: 'Talvez não vá conseguir'. Em vários momentos também eu pensei em desistir, e tive que continuar seguindo em frente. Isso que é o mais importante, continuar em frente", destacou.

O combate de Nikolas abre o card do UFC China. Em caso de vitória, o brasileiro chegará a duas vitórias seguidas na companhia - algo até então inédito. Além dele, o Brasil conta com outros três representantes, todos em ação no card principal do evento: Gabriella Fernandes, Tabatha Ricci e Deivison Figueiredo, este último que encara Petr Yan na luta principal.