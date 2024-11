Dana White nega intenção de se envolver com política após participar de campanha de Donald Trump

Dana White foi uma peça importante na vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos, realizada em novembro. No entanto, apesar da amizade de longa data com o novo presidente do país e do seu envolvimento na campanha eleitoral do mesmo, o líder do UFC foi claro quanto ao seu futuro, colocando um ponto final em um rumor que indicava uma possível mudança de foco em sua carreira.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Sports Business Journal', Dana negou ter qualquer intenção de se envolver com a política e que iria desempenhar alguma função no governo de Trump. É bem verdade que o presidente do UFC não só comemorou a vitória de Trump, como também fez um discurso inflamado, enaltecendo o novo presidente dos Estados Unidos.

Mas, apesar de ser um dos principais apoiadores do empresário e constantemente elogiá-lo, o cartola frisou detestar o ramo da política. Sendo assim, caso Dana decida iniciar uma nova aventura em sua carreira, ela tende a ser sua já especulada entrada no mundo do boxe como promotor de eventos.