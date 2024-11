Conor McGregor é declarado culpado em caso de agressão sexual na Irlanda

Acusado de abuso sexual em um processo civil que já durava mais de duas semanas no Tribunal de Dublin, na Irlanda, Conor McGregor foi declarado culpado nesta sexta-feira (22). Confirmada com o veredito do júri como a vítima do caso, Nikita Hand será indenizada pelo lutador irlandês com uma quantia de 248,6 mil euros (cerca de R$ 1,5 milhão). Por não se tratar de uma acusação criminal e sim uma ação civil, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC não corre risco de ser preso. As informações foram dadas em primeira mão pelos portais 'Irish Mirror' e 'Yahoo Sports'.

O julgamento do caso no Tribunal teve início no início de novembro, quando Nikita testemunhou contra McGregor e admitiu que temeu pela própria vida durante a interação entre os dois. Dias depois, o lutador irlandês negou as acusações, admitindo a prática sexual com a mulher, mas relatando que o ato teria sido consensual. Após análise de evidências e depoimentos, o júri chegou ao veredito que Conor foi culpado no episódio. Com uma multidão de membros da imprensa à sua espera, 'Notorious' deixou o estabelecimento sem comentar a decisão da Justiça.

Pronto para receber o desfecho do caso, McGregor compareceu ao Tribunal nesta sexta-feira acompanhado de sua esposa Dee Devlin e outros membros de sua família, assim como sua equipe jurídica. Apesar do apoio massivo, o irlandês não se livrou da derrota judicial. Já James Lawrence, também acusado por Nikita Hand, teve o júri decidindo a seu favor, negando a agressão sexual alegada. A sessão desta sexta-feira que culminou no desfecho do caso durou cerca de seis horas e dez minutos.