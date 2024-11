Algoz de Alex Poatan é suspenso após falhar em exame antidoping mesmo sem lutar no Contender; entenda

Conhecido por dar para Alex 'Poatan' sua primeira derrota no MMA, Quemuel Ottoni não vai guardar boas lembranças do Contender Series. Em setembro, em Las Vegas (EUA), o brasileiro enfrentaria Kody Steele, mas deixou o combate minutos antes de disputá-lo, alegando ter sofrido uma crise de ansiedade. E, mesmo sem competir, o atleta foi punido pela NAC (Comissão Atlética de Nevada), recebendo uma suspensão temporária após falhar em um exame antidoping pré-luta. A informação foi divulgada pelo site 'MMA Junkie'.

De acordo com o site, Quemuel testou positivo para a substância proibida 'clomifeno'. Contudo, na última quarta-feira (21), a Comissão definiu que a ação disciplinar ao lutador só será decidida em uma futura reunião mensal. Até lá, o brasileiro está suspenso temporariamente.

Além de Ottoni, outros três atletas que perderam suas lutas no Contender Series também foram suspensos pela entidade por falharem no teste antidoping. A próxima reunião mensal do órgão está programada para acontecer no dia 17 de dezembro.