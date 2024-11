À la Poatan, Deiveson pode se aproximar de bicampeonato com vitória no UFC China

Neste sábado (23), Deiveson Figueiredo faz a luta principal do UFC China em um duelo contra Petr Yan. E o protagonismo dentro do card com sede em Macau pode ser fundamental para o brasileiro, ex-campeão peso-mosca (57 kg), avançar ainda mais na categoria dos galos (61 kg) e vislumbrar um bicampeonato dentro do Ultimate. Recentemente, outro atleta do país tupiniquim trilhou uma trajetória bem similar de sucesso dentro da principal liga de MMA do mundo: Alex Pereira.

Assim como Poatan, que migrou dos pesos-médios (84 kg) para os meio-pesados (93 kg), Deiveson também decidiu subir de categoria de peso em busca de um segundo cinturão dentro do UFC. Curiosamente, ambos oficializaram a mudança de divisão de peso após sofrerem reveses em disputas de títulos nas categorias de baixo. Com três vitórias seguidas desde que adentrou aos pesos-galos e o quinto lugar do ranking assegurado, 'Deus da Guerra', como é conhecido, pode garantir o almejado title shot caso desbanque o ex-campeão Petr Yan, número 3 do ranking, neste sábado.

"Até o momento, ainda não (conversa com o UFC). Mas estou bem confiante que nessa luta, passando por ele (Petr Yan) que é um grande lutador e não dá luta fácil para ninguém, espero passar fácil por ele para que eu possa ter essa chance. O que está dentro da minha cabeça é uma estratégia muito boa. É colocar esse coração e essa vontade na ponta da luva e sair com a vitória para que a gente possa ter mais um cinturão no Brasil. Lutar pelo cinturão contra o Merab. Quero ter essa vitória para que o patrão me dê essa oportunidade", projetou o brasileiro em entrevista exclusiva à Ag Fight.