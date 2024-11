Tabatha Ricci revela conversas avançadas por disputa de título em caso de vitória no UFC China

Pouco menos de três meses após ter pisado no octógono do Ultimate pela última vez, Tabatha Ricci está prestes a lutar novamente. O retorno rápido à ativa se justifica, já que a brasileira terá uma chance e tanto de crescer na organização. Neste sábado (23), no 'co-main event' do UFC China, 'Baby Shark' mede forças com a ex-desafiante ao cinturão peso-palha (52 kg), Yan Xiaonan. E, em caso de vitória, a wrestler paulista já adiantou, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que possui conversas avançadas com a empresa para pleitear um 'title shot' na rodada seguinte.

Do ponto de vista do ranking, um triunfo contra Xiaonan também representaria um salto considerável para a carreira da brasileira. Afinal, Tabatha atualmente ocupa a décima colocação do ranking, enquanto a rival chinesa desponta na segunda posição da listagem. Ciente da magnitude do combate, Ricci mira ampliar a boa fase no Ultimate e, com o braço erguido, fazer campanha por uma disputa de título - que hoje pertence a Zhang Weili.

"Vai ser uma experiência maravilhosa, nada acontece por acaso. Se a gente teve essa oportunidade, é porque era para ser. Já (conversamos sobre title shot com o UFC). A gente conversou sobre todas as possibilidades. O UFC, por eu estar tendo essa oportunidade, eles têm que me dar essas opções. Então, sim, já foi conversado tudo sobre isso, com certeza. Vencendo essa luta, vou pedir o cinturão. A Tatiana iria lutar com a Jandiroba, mas a luta caiu. Eu não estou com pressa, venho lutando bastante. Depois dessa luta com a Angela, eu queria descansar um pouco meu corpo. Mas tive essa oportunidade e pensei: 'Depois dessa, a gente vai (descansar). Mas sem pressa (pelo título)", revelou Tabatha.