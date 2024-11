Moicano reprova conduta de Chandler na luta contra Do Bronx e dispara: "Não tem nível de UFC"

"Chandler é um lutador muito sujo. Não é a primeira vez que ele faz isso. Poirier já tinha falado diversas vezes que não gostava dele. Conversei diversas vezes com ele e ele me falou, 'Ele é falso, traiçoeiro'. A gente viu nessa luta. A quantidade de pancada na nuca que ele deu no Charles, a quantidade de vezes que ele agarrou a grade para não ser quedado. Ele tomou um pau a luta inteira. Ele foi humilhado pelo Charles, a verdade é essa. Depois, no microfone, falou aquele monte de m***", declarou o lutador.

Fora do UFC?

E não parou por aí. Depois de classificar o americano como um 'lutador sujo' por se mostrar disposto a fazer de tudo para vencer, Renato, visivelmente irritado, também minimizou seu nível de habilidade. De acordo com o brasileiro, Chandler possui mais mídia do que propriamente qualidade. E 'Moicano' se apegou aos números para justificar seu posicionamento.

No UFC desde 2021, 'Iron' disputou seis lutas, venceu duas e perdeu quatro vezes. Portanto, o brasileiro afirmou que Chandler, com o histórico negativo na organização, não fez por merecer estar na sétima posição do ranking do peso-leve (70 kg), muito menos integrá-la. Vale pontuar que essa não foi a primeira vez que 'Moicano' atacou o americano e já até expressou o interesse em enfrentá-lo.

"Ele é um cara que não tem nível de UFC. É um erro do UFC deixar esse cara no top-10 da categoria. Quatro derrotas e apenas duas vitórias, sendo que uma delas foi contra o Ferguson. Ele está vindo de quatro derrotas nas últimas cinco lutas. Só ganhou do Hooker quando entrou e depois acabou. Só ganhou do Ferguson aposentado. Não tem nível de UFC e é um cara filho da p***", concluiu o atleta.

Registro de Moicano no MMA

Renato Carneiro, de 35 anos, é um dos principais lutadores brasileiros no peso-leve do UFC. Atualmente, o atleta ocupa a décima posição no ranking da categoria. No MMA desde 2010, 'Moicano' construiu um cartel composto por 20 vitórias, cinco derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Benoit Saint Denis, Calvin Kattar, Cub Swanson, Drew Dober, Jalin Turner e Jeremy Stephens.