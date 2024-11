Rival cita intoxicação alimentar como causa do cancelamento de luta com Weidman no UFC 309

Assim que começou a transmissão oficial do UFC 309 do último sábado (16), os fãs de MMA foram pegos de surpresa com um anúncio de última hora. Programada para reforçar o card preliminar do show sediado em Nova York (EUA), a luta entre Chris Weidman e Eryk Anders foi retirada do evento por conta de um imprevisto relacionado a 'Ya Boi'. Dias após o incidente, o peso-médio (84 kg) quebrou o silêncio e revelou a causa que motivou o cancelamento do combate.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Anders afastou os rumores da internet que diziam que ele teria se lesionado. De acordo com o próprio, uma intoxicação alimentar severa às vésperas do UFC 309 o impediu de estar apto fisicamente para competir contra Weidman. Desta forma, o wrestler americano, apesar de lamentar o desfecho da situação, optou em sair da luta contra o ex-campeão do Ultimate.

"Atualização de status - tive uma intoxicação alimentar na sexta à noite e não havia como eu ir lá e competir. Fiquei vomitando a noite toda e na manhã de sábado. Aí tomei a decisão de me retirar do card. Super chateado por não ter conseguido competir no Madison Square Garden contra um ex-campeão. Duvido seriamente que a oportunidade surja novamente, mas as coisas são como são. Esperamos que possamos remarcar esse confronto o mais rápido possível. Obrigado a todos pelas mensagens de preocupação", explicou Eryk.