Mike Tyson vs Jake Paul estabelece recorde de evento esportivo mais transmitido da história

Resultados das principais lutas

Na luta principal, Jake Paul suportou o poder de Mike Tyson nos dois primeiros rounds. 31 anos mais novo do que o ex-campeão mundial de boxe, o youtuber ditou o ritmo da luta e foi soberano no ringue, vencendo por pontos. No 'co-main event', Katie Taylor protagonizou uma nova batalha contra Amanda Serrano e, novamente, teve o braço erguido pelo árbitro, agora por decisão unânime. Já Whindersson Nunes perdeu para Neeraj Goyat.

Jake Paul vs Mike Tyson makes history with over 108 Million LIVE global viewers!

It's the most-streamed global sporting event ever and Katie Taylor vs Amanda Serrano 2 is the most-watched professional women's sports event in US history. pic.twitter.com/QN1P5EWUEc

- Netflix (@netflix) November 19, 2024