Marco Túlio nocauteia rival americano e emplaca segunda vitória seguida no UFC 314

Antes de desembarcar em Miami (EUA) para o UFC 314 deste sábado (12), Marco Túlio passou por um perrengue, sendo alvo de uma tentativa de assalto. O brasileiro prometeu usar a experiência como combustível dentro do octógono. Dito e feito. Com seu já tradicional estilo agressivo, 'Matuto', como é conhecido, deu show e nocauteou Tresean Gore no segundo round.

Com o pé no acelerador desde o início do confronto, ao melhor estilo 'Chute Boxe Diego Lima', Marco mostrou bastante versatilidade na trocação. Com socos, chutes e cotoveladas, o brasileiro abriu o caminho que culminou em seu nocaute. O golpe derradeiro foi um direto em cheio no queixo de Gore, que foi à lona - obrigando o árbitro a interromper o confronto. Esse foi o segundo triunfo de Matuto em duas lutas dentro do Ultimate.

"E aí, Miami. Estou muito feliz de lutar em um card tão importante. Obrigado Sean, obrigado Dana. (Machiquei) No primeiro round, dei um cruzado na cabeça dele e acho que meu dedo quebrou ali. Era meu sonho, tenho muito mais para mostrar. Tem um cara que quero muito lutar, acabou de fazer uma guerra, o Marvin Vettori. Estou pronto para ele. Tenho uma caixa de ferramenta inteira para mostrar aqui ainda", declarou o brasileiro, ainda no octógono, logo após ter o braço erguido.